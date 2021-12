Grupo A TARDE lança novo portal

>>>Sylvio Simões fala sobre desafios do Grupo A TARDE; ouça

Cerca de 200 profissionais da área de comunicação, marketing e negócios compareceram ao lançamento oficial do novo portal A TARDE ON LINE (Atol), na manhã desta sexta-feira, 12, no Hotel Fiesta. No ar, em fase experimental, desde o dia 29 de agosto, o portal utiliza os conceitos mais modernos de navegação e formatação de conteúdo para internet, materializando a convergência de jornal rádio e TV num só meio.



O diretor do Grupo A TARDE, Sylvio Simões comentou o lançamento do novo portal. “A reformulação do A TARDE ON LINE é um sinal de que grupo já estabeleceu uma mudança de paradigma. Começamos a entender que o virtual e o real se estabelecem através de novas tecnologias, facilitando as ações da sociedade, seja na realidade do conhecimento ou nas atividades econômicas, ambientais e sociais”.



As mudanças tecnológicas pelas quais passaram o portal foram apresentadas pelo gerente de internet do Grupo A TARDE, Fernando Severino, que explicou os conceitos-base do novo Atol. “Utilizamos, principalmente, critérios de convergência, navegabilidade e multimídia, com o objetivo de oferecer ao internauta o maior número de informações de qualidade, através de todos os meios disponíveis no contexto da internet”, afirmou.



Severino mencionou ainda os resultados obtidos já nos primeiros dez dias de publicação do novo portal, com destaque para o funcionamento da WEB TV, por meio da disponibilização de matérias em vídeo. “Mesmo neste período que chamamos “de testes”, já realizamos pesquisas que mostram um aumento de cerca de 30% na audiência. Os vídeos, por exemplo, já têm uma média de mil visitas cada um”, comemorou.



Além de vídeos, as inovações do projeto incluem áudios (oferecendo conteúdos da Rádio A TARDE FM, 103.09, e de outros parceiros e agências noticiosas especializadas), infografias animadas, galerias de fotos e a ampliação da participação do internauta na produção de conteúdos; além de novas áreas temáticas e blogs. A navegação também se tornou mais ágil.



O evento de lançamento teve como convidado Walter Longo, mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcomm – holding formada pela associação de Roberto Justus e Grupo WPP, que falou sobre mudanças, tecnologia e inovação. “Estudos mostram que o internauta está cada vez mais interessado no local e no global e que a forma de busca por notícias não é linear. Os portais devem apostar em quantidade e qualidade de conteúdo. Neste sentido, o Grupo A TARDE está buscando atualização”, disse.



Longo falou ainda sobre a necessidade das empresas de comunicação reinventarem o óbvio, a fim de sobreviverem e crescerem no plano da internet. “Ainda não temos a real noção das inúmeras possibilidades que a internet possui no campo da informação e da propaganda. Somente os que tiverem capacidade de aceitar e se adaptar às novas tecnologias é que conseguirão abrir espaço para seus negócios”, afirmou.



Dentro desta perspectiva, o Grupo A TARDE aproveitou a ocasião para anunciar novas formas de relacionamento com seu público. “Em 2009, vamos lançar dois novos produtos que levarão A TARDE para o celular. Os usuários dos aparelhos móveis poderão acessar o conteúdo produzido pelo Grupo via telefone e também receberr informações específicas sobre assuntos desejados, como trânsito, esportes, lazer, por exemplo”, revelou a Coordenadora de Novos Negócios, Ana Carolina Casais.



