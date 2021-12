Grupo A TARDE ganha prêmios de fotografia e reportagem

O repórter-fotógrafo Raul Spinassé, de A TARDE, e a repórter Euzeni Daltro, do MASSA! (que é o jornal popular do Grupo A TARDE), conquistaram na manhã desta sexta-feira, 18, o Prêmio de Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho, produzido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA).

A honraria é dada para os melhores trabalhos jornalísticos produzidos entre o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014, sobre o tema "Justiça e Direitos Fundamentais".

Raul ficou com o segundo lugar na categoria Fotografia, com a imagem da matéria "Seca deixa um terço da Bahia em emergência", publicada na capa do Jornal A TARDE no dia 7 de setembro de 2014. Euzeni, também na segunda colocação, ganhou o prêmio na categoria Jornalismo Impresso com o a reportagem "Mulheres passam 15 horas ao relento para visitar presos".

O prêmio faz uma homenagem ao advogado, jornalista e escritor Barbosa Lima Sobrinho.

Outros prêmios



Na última quarta-feira, 16, a Revista Muito, também do Grupo A TARDE, foi escolhida como Veículo Impresso do Ano pelo Prêmio Colunistas Mídia Norte e Nordeste 2015. A premiação é promovida pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp).



Foi o segundo prêmio que o dominical ganhou este ano. O primeiro foi oCNI de Jornalismo na categoria especial Educação. A repórter Tatiana Mendonça e o repórter-fotográfico Fernando Vivas foram os destaques desta premiação.

Spinassé ainda concorre a mais dois prêmios, sendo finalista do concurso Latino Americano de Fotografia documental, com a foto de um PM ferido por uma bala de borracha no rosto, durante a greve da categoria no ano de 2012, em Salvador, e com uma imagem na matéria "Bahia é 1º no ranking de mortes por choque elétrico no país", onde o repórter flagrou um homem sem equipamentos de proteção se arriscando em um poste na avenida Tancredo Neves.



