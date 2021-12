Grupo A TARDE e Unifacs firmam parceria de projeto de estágio

Um convênio assinado ontem com o Grupo A TARDE vai oferecer um intercâmbio acadêmico e profissional para estudantes da Universidade Salvador (Unifacs). A parceria, oficializada em cerimônia na reitoria da instituição de ensino, no bairro do Costa Azul, prevê a implantação de um projeto de estágios para os estudantes de diversas áreas do conhecimento. A iniciativa, que se encaixa na fase de renovação do Grupo A TARDE, terá início com alunos do curso do bacharelado em jornalismo.

João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, avalia que o convênio é muito importante e se dá em um momento especial. "Estamos passando por uma renovação. O Grupo A TARDE passa por uma reavaliação de todas as nossas iniciativas, principalmente no âmbito da tecnologia, com a transição do offline para o online. A aproximação de um grupo de jovens que estejam motivados a desenvolver e apoiar nosso desafio de renovação criará um ambiente muito amistoso e de grande sinergia", destacou.

Além do presidente, estiveram presentes ao evento, pelo Grupo A TARDE, a diretora de redação, Mariana Carneiro, o diretor comercial, Hélio Tourinho, e a coordenadora de Marketing, Larissa Sellmann, estes dois últimos idealizadores do projeto.

"É uma parceria importante que vai trazer resultados para a nossa empresa em diversas áreas", disse Hélio Tourinho. Também marcaram presença, o gerente da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão, e a secretária de Redação Hilcélia Falcão.

Para a professora Márcia Barros, reitora da Unifacs, a assinatura do convênio foi o primeiro passo para uma maior articulação entre instituições de referência na Bahia. "Para nós é um prazer imenso celebrar este convênio com uma instituição centenária que é o Grupo A TARDE, com forte presença em nosso estado e importância dentro do segmento de comunicação e do jornalismo. Com todo o papel social e a tecnologia do jornal, que também vem se renovando, é uma oportunidade ímpar de vivenciar o mercado", disse a reitora.

Estágio

Aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em maio de 2013, o estágio obrigatório para os estudantes do curso de jornalismo será, em um primeiro momento, um dos principais objetos do convênio.

A coordenadora do curso de jornalismo da Unifacs, professora Mariana Alcântara, ressalta que a parceria com o Grupo A TARDE será uma oportunidade única para colocar os alunos em contato com uma grande empresa comunicacional, com tradição em jornalismo.

"Os estudantes irão conhecer de perto como funciona o mercado de trabalho e desenvolverão habilidades necessárias para se tornarem verdadeiros jornalistas. Irão vivenciar todos os setores comunicacionais do Grupo A TARDE, produzindo conteúdos diversos, aprendendo na prática. Os profissionais de A TARDE têm renome e muito a ensinar aos nossos alunos, contribuindo na formação para que entrem no mercado melhor qualificados para exercer a profissão de forma ética e com responsabilidade", disse.

A professora Marianne Hartmann, gerente da Escola de Comunicação, Design e Educação (ECDE), comemorou a parceria: "O Grupo A TARDE tem 106 anos de história, e a Unifacs tem 48 anos. São duas empresas fortes e com tradição. O convênio começa com o curso de jornalismo, mas isso é apenas o pontapé inicial, nosso objetivo é estender para outras áreas da comunicação social. Vamos buscar integrar os cursos de publicidades e propaganda, relações públicas e design".

