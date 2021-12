Grupo A TARDE e Bahia Notícias lançam programa de rádio 'Isso é Bahia'

O Grupo A TARDE e o Bahia Notícias (BN) lançam o programa radiojornalístico Isso é Bahia, que irá ao ar a partir do próximo dia 16, na rádio A TARDE FM, das 7h às 9h, com apresentação dos jornalistas Jefferson Beltrão (diretor da rádio A TARDE FM) e Fernando Duarte (editor do BN).

O acordo que firmou a parceria entre os dois grupos comunicacionais foi assinado no último dia 27, por João Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, e Ricardo Luzbel, sócio-diretor do BN.

“O lançamento do Isso é Bahia dá início a uma série de iniciativas dentro do Grupo A TARDE, que está passando por uma fase de reorganização e reavaliação de todos os seus produtos e plataformas. O projeto foi pensado ao longo dos últimos quatro meses e tem o objetivo de aumentar a relevância política do Grupo, em um momento oportuno no cenário que se desenha para 2020. Estamos com as palavras relevância e protagonismo como mantra”, destacou João Mello Leitão.

O projeto aumenta a relevância de A TARDE, em um momento oportuno O projeto aumenta a relevância de A TARDE, em um momento oportuno

Para receber o novo projeto, o Grupo A TARDE dá também protagonismo ao Portal A TARDE, com uma redação própria, totalmente aculturada no digital e que passa a contar com a liderança da jornalista Carol Gois. A equipe do portal atuará de forma integrada com a redação da rádio A TARDE FM, funcionando no mesmo andar.

“Isso vai facilitar a troca de conteúdos hardnews desdobrados entre as duas plataformas, e conferir maior agilidade em divulgar as notícias mais importantes para nossos ouvintes e leitores ao longo do dia, impactando também sobre o que será veiculado no dia seguinte nos jornais A TARDE e Massa!, com uma visão mais analítica por parte de nossa redação de produtos impressos”, ressaltou o presidente de A TARDE.

Criado em 2006 por iniciativa de Samuel Celestino, ex-articulista político de A TARDE, o portal Bahia Notícias (BN) foi o parceiro escolhido para a implementação de um projeto inédito na história do rádio baiano.

“É a primeira vez na Bahia que dois grupos comunicacionais se unem para apresentar um único programa jornalístico aos ouvintes. É uma honra muito grande o Bahia Notícia fazer parte deste projeto. Nossa sinergia com o Grupo A TARDE vem de muito tempo”, afirmou Ricardo Luzbel.

É a primeira vez na Bahia que dois grupos se unem para um único programa É a primeira vez na Bahia que dois grupos se unem para um único programa

Um dos âncoras do Isso é Bahia e também diretor da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão avalia que o “projeto está bem casado”, pois será produzido por dois importantes veículos de informação.

“Tem tudo para dar certo, pois vamos contar com uma forte equipe de profissionais dos dois veículos. Teremos chamadas ao vivo, direto das redações. Estou encarando este projeto como uma quebra de paradigma. A TARDE FM é uma rádio musical, super bem colocada no ranking de audiência. O Isso é Bahia é uma aposta em uma nova postura da rádio que estará valorizando o jornalismo, assim como é um dos projetos que marca o reposicionando do Grupo A TARDE no mercado como uma empresa competitiva, de opinião, que tem uma importância a ser zelada nesse nosso contexto atual”, pontuou Beltrão.

Impacto

Acompanhar o dia a dia do Brasil e do Mundo, da Bahia e, em especial, de Salvador, pautando e debatendo tudo o que for relevante à sociedade. Assim é encarado o papel do Isso é Bahia por Fernando Duarte, editor do BN, que irá dividir a apresentação do programa com Jefferson Beltrão.

Jefferson Beltrão e Fernando Duarte ancoram programa

“A ideia do programa é ocupar um espaço com opinião e um jornalismo de impacto. Para isso, vamos construir um debate aberto com a população de maneira descontraída, em um tom bem leve e respeitoso. Nós temos as nossas opiniões, mas queremos fazer um confronto de ideias com debates, entrevistas e colunistas para que o público possa ter uma base para opinar sobre os assuntos do dia”, frisou Duarte.

adblock ativo