Com o tema "Por direitos e democracia, a luta é todos os dias", a 23ª edição do Grito dos Excluídos iniciou sua caminhada na avenida 7 de Setembro, no centro de Salvador. A concentração aconteceu nas proximidades do Forte São Pedro, onde eles aguardavam o final do desfile oficial pelo 7 de Setembro.

A Polícia Militar não soube informar o número de participantes. Nesta edição, eles protestam contra o governo federal, pedem a saída do presidente Michel Temer e empunham bandeiras contra as reformas trabalhista e previdenciária.

O Grito dos Excluídos tem a participação de 14 pastorais, centrais sindicais e movimentos sociais.

"Não estamos vivendo um estado democrático de direito. Estão sendo retirados direitos sobretudo de trabalhadores e aposentados. Precisamos de eleições diretas", afirmou o padre José Carlos, que organiza, junto a diversas entidades, o ato.

Protesto pede saída do presidente Temer (Fotos: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Tema da edição deste ano do Grio dos Excluídos

Grito dos Excluídos protesta contra o governo e reformas | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo