Grito da Água ocupa as ruas do centro de Salvador

O Dia Mundial da Água, comemorado nesta quarta-feira, 22, foi marcado pelo tradicional Grito da Água, que chegou à 17ª edição. A caminhada, que partiu do Campo Grande em direção à praça Castro Alves, reuniu estudantes, movimentos sociais e centrais sindicais.

Com faixas que pediam desde a preservação da água a esgotamento sanitário de qualidade para a população soteropolitana que reside em áreas mais carentes, o grupo seguiu a passeata pacificamente, ao som de uma fanfarra.

A vendedora autônoma Jucineide Oliveira, 43, contou que foi participar do movimento como forma de se opor ao que chamou de “medidas desmandadas de um governo golpista”.

“Precisamos lutar pela preservação da água como bem de consumo. Estou aqui hoje, também, porque sou contra a privatização das empresas públicas. O que eles chamam de parceria público-privada nada mais é que uma privatização disfarçada”, explanou.

A manifestação contou, ainda, com a participação do grupo Balé Fantasma, que fazia performances na rua durante a passagem do minitrio.

A vendedora Elisa Ribeiro, 28, acompanhava a manifestação na frente da loja que trabalha. Para ela, toda forma de manifestação é válida, desde que as pessoas façam ordenadamente.

“Acho que as pessoas devem, sim, reivindicar seus direitos e gosto muito quando vejo as pessoas assim, de forma pacífica. Atrasa um pouco o lado de quem quer passar, mas não é violento. Passa rapidinho, então não custa nada esperar. Às vezes, a gente se queixa do protesto do outro, mas muitas vezes eles estão protestando por nossos direitos também”, ponderou.

Outras ações

Também como forma de celebração, os estudantes da rede estadual de ensino realizaram diversas ações socioambientais. Cidades como Angical (a 846 km de Salvador), Simões Filho (28,8 km) e Firmino Alves (521 km) foram palco de atividades relacionadas ao tema.

O objetivo das ações foi alertar sobre a necessidade do uso consciente da água, a fim de garanti-lo para futuras gerações. A programação contou com palestras, exposições, apresentações culturais, caminhadas e até a adoção de uma fonte.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo