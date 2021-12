Gripário do Pau Miúdo ultrapassa mil atendimentos realizados

A Unidade Dedicada ao Atendimento às Síndromes Gripais implantadas no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, já realizou mais de mil atendimentos. A unidade foi implementada para reforçar a assistência da rede de urgência e emergência na capital durante a pandemia da Covid-19.

O posto administrado pela Fundação da Associação Bahiana de Medicina (Fabamed) foi o sexto gipário implantado pela gestão municipal na capital baiana. A unidade funciona em anexo ao Pronto Atendimento Maria Conceição Imbassahy, em regime 24h, e destinada exclusivamente para casos de doenças respiratórias, como o novo coronavírus e o H1N1.

Além do Gripário do Pau Miúdo, outras cinco unidades já estão funcionando em anexo às UPAs do Barris, Paripe, Valéria, Pirajá/Santo Inácio, além da Ilha de Bom Jesus dos Passos -, um aporte de 89 leitos que garantiram o incremento de 21% da expansão assistencial de emergência em toda cidade.

