Greve:TRT propõe 9% de reajuste; proposta agrada rodoviários

Continua o impasse entre rodoviários e patrões em relação às reivindicações dos trabalhadores. Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 17, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT), os sindicatos profissional e patronal mais uma vez não chegaram a um acordo e a greve, programada para esta terça, 18, está mantida.

A desembargadora Vânia Chaves, presidente do TRT, contou que o tribunal fez uma proposta de reajuste salarial de 9%, retroativo a 1º de maio, além de aumento de mesmo percentual no ticket alimentação. Ambas as categorias farão assembleias ainda nesta tarde para discutir a proposta do TRT. Representantes dos sindicatos e do TRT voltam a se reunir às 17h e definir os rumos da negociação.

Após a reunião, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Helio Ferreira, afirmou que a proposta, apesar de não ser ideal, agrada a categoria. "Essa é a proposta limite. Se eles aceitarem, há uma grande possibilidade de não ter greve", afirmou ele.

O assessor de relações sindicais do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro, informou que a proposta do TRT para que haja um consenso não agradou à categoria patronal. "Acho difícil que a proposta seja aceita, mas vamos levar para a assembleia. Está muito acima daquilo que pensávamos para se chegar a um acordo", afirmou.

A proposta não agradou também à Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (Abemtro), que discutirá os termos do TRT na assembleia com os patrões na tarde de hoje.

Os sindicatos patronais farão assembleias a partir das 13h, enquanto os profissionais se reúnem a partir das 15h.

