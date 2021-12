Greve PM: Samu recebe 64 chamados de baleados nesta quarta

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) recebeu cerca de 64 baleadas nesta quarta-feira, 16, de acordo com o secretário de saúde do município, José Antonio Rodrigues. "Esse é um movimento totalmente atípico e inesperado. Geralmente atendemos três pessoas baleadas por dia.", disse nesta quinta, 17. A maior parte das vítimas foram atendidos no Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital do Subúrbio, Roberto Santos e Ernesto Simões.

Para atender a essa demanda, foram tomadas três medidas: acordo para contar com 40 leitos na rede privada; acrescimo de mais 23 socorristas e do contingente de médicos; e criação de uma unidade de estabilização no posto de Valéria, onde uma equipe cirúrgica está habilitada para prestar os primeiros socorros no caso de lotação dos hospitais.

