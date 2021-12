Greve: mais lojas são saqueadas e Cesta do Povo é incendiada

No terceiro dia de greve da PM, nesta quinta-feira, 17, mais estabelecimentos comerciais foram arrombados e saqueados. A Cesta do Povo de Cajazeiras X foi roubada às 18 horas desta quarta, 16. Após o saque, os criminosos retornaram durante a madrugada, por volta de 3 horas, e atearam fogo na unidade, que ficou totalmente destruída.

O supermercado Todo Dia, que pertence à mesma rede do Bompreço, foi roubado em Águas Claras. Seis lojas de pequeno porte também foram arrombadas e tiveram produtos saqueados no mesmo bairro.

Em Itapuã, a loja de confecção Combate Surf foi assaltada. A Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom) também registrou saques no Bompreço do Matatu, além de diversas lojas de Paripe, Calabetão e Cosme de Farias.

Os principais produtos levados pelos criminosos foram eletrônicos e bebidas.

Forças Armadas

Apesar da Força Nacional de Segurança e do Exército terem chegado em Salvador nesta quarta, não foram vistas tropas patrulhando as ruas da cidade no início da manhã desta quinta.

A expectativa é que oito mil militares reforcem a segurança no estado.

