Greve geral: trabalhadores recorrem à tecnologia para avisar sobre atraso

Impedidas de seguir para os locais de trabalho, devido à paralisação pelo dia de greve geral em frente ao Shopping da Bahia, em Salvador, algumas pessoas recorreram à tecnologia e às redes sociais para avisar ou justificar o motivo do atraso ou da falta.

Um exemplo foi a técnica de enfermagem Aléssia Souza, que ia cuidar de um paciente na avenida Pinto de Aguiar. Ela gravou, com o celular, vídeos e fotos do movimento e mandou para a enfermeira que a aguardava para largar o plantão.

"O ônibus que eu vinha parou às 6h10 aqui perto do shopping. Aí, eu gravei no celular o que estava acontecendo e enviei para a colega", afirmou Aléssia, sentada em uma das cadeiras de um ponto de ônibus em frente ao shopping.

Ao lado dela, Elisângela Santos, vendedora de uma farmácia na Ribeira, usou o mesmo recurso. "Eu também gravei áudios dos discursos dos sindicalistas e postei no grupo de trabalho. O chefe já viu e pediu para eu aguardar", contou a vendedora.

As duas profissionais tinham esperança de que até as 10h o trânsito fosse liberado, mas os líderes do movimento anteciparam que isso só irá ocorrer por volta do meio-dia.

