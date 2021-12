Greve é convocada contra reformas

A previsão de líderes locais da greve geral convocada para esta sexta-feira, 28, no país é de que Salvador terá um dia sem transporte público e com bancos, escolas e o comércio fechados. Sindicalistas falaram para a imprensa, na quinta-feira, 27, na sede do sindicato de trabalhadores da área de turismo (Sindhotéis), no largo Dois de Julho.

Rodoviários Rodoviários

“Ferryboat, Polo de Camaçari, metalúrgicos, servidores públicos, professores, construção civil e diversas outras categorias vão cruzar os braços”, afirmou Emerson Gomes, presidente da Força Sindical.

Metrô Metrô

A Internacional Marítima, que administra os ferries, informou em nota que o sistema deve operar normalmente.

Ferroviários Ferroviários

O movimento tem como finalidade combater as propostas de reforma da Previdência e trabalhista, junto com a terceirização aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente Michel Temer.

Ferryboat Ferryboat

Atos públicos

Bancários Bancários

Segundo os sindicalistas, o primeiro trecho a ser fechado será na região do Shopping da Bahia, previsto para a partir das 6h. Outros locais de grande movimento, como o Campo Grande e Avenida Sete, às 15h.

Prefeitura Prefeitura

“Vamos encerrar por volta das 19h, no Rio Vermelho, com uma assembleia para avaliação do movimento que acontecerá em toda a cidade, em bairros como Cajazeiras, imediações do aeroporto e Lauro de Freitas. E em toda a Bahia, mobilizando cidades centrais como Ilhéus e Feira de Santana”, informou Aurino Pedreira, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras (CTB-Bahia).

Médicos Médicos

Nota da Fecomércio

Ensino público Ensino público

Os líderes sindicais comentaram nota da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA), criticando a paralisação, sugerindo que esta devesse ser transferida para o 1º de Maio, e avisando que o comércio vai funcionar normalmente nesta quinta.

Ensino particular Ensino particular

“Essa greve é um contrassenso. Não somos contrários às livres manifestações da sociedade, mas questionamos o fato de este movimento não ocorrer no 1º de Maio, data historicamente escolhida para atos coletivos”, diz trecho do comunicado.

Após dizer que o trabalhador não tem nada para comemorar no 1º de Maio, os sindicalistas se posicionaram contra a nota. “Não adianta o patrão querer produzir de qualquer forma e a qualquer custo. Abrir o comércio de qualquer jeito? Já ultrapassamos essa página”, retrucou Cedro Silva, presidente da CUT-Bahia.

Táxi e corte de ponto

A prefeitura da capital divulgou uma nota advertindo os servidores municipais de que o expediente nesta sexta tem “funcionamento normal, inclusive as escolas, unidades de saúde e todos os serviços essenciais”. Segundo a administração municipal, “o ponto dos servidores que se ausentarem sem justificativa será cortado”.

A prefeitura também divulgou que solicitou a cinco empresas de táxi apoio para transportar servidores aos locais de trabalho e que seria atendida. Entre as 7h e 9h, no início do expediente, e 16h30 e 18h30, no retorno para casa, funcionários podem solicitar corridas nos táxis da Comtas, Coometas, Teletáxi, Chame Táxi e Tap Táxi gratuitamente, informando o número da matrícula e, quando o carro chegar, apresentar ao motorista o crachá de identificação funcional. O pedido deve ser feito com uma antecedência de, no mínimo, meia hora.

adblock ativo