Greve dos servidores federais afeta estradas e aeroportos

Em assembleia realizada na tarde desta segunda, 13, os policiais rodoviários federais decidiram paralisar as atividades a partir do próximo dia 20 ( segunda-feira). A greve faz parte de um movimento nacional pela reestruturação da carreira dos policiais e realização de concursos, além da correção salarial. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é apenas uma das categorias que decidiu paralisar as atividades.

Emissão de passaportes e cartões internacionais de vacinação contra a febre amarela, ações de fiscalização da vigilância sanitária, liberação de mercadorias para embarque e desembarque em portos e aeroportos, importação e exportação de produtos, restituição de Imposto de Renda e aulas suspensas estão dentre os serviços afetados pelas greves de diversas categorias de servidores públicos federais.

Embora não tenha divulgado o efetivo de servidores grevistas que atuam nas dez agências reguladoras federais no Estado, mais os serventuários do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a diretiva do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências), com sede em Brasília, informa que 65% do trabalhadores ligados à entidade estão parados.

Prejuízos - De acordo com o secretário regional da Sinagências, Michel Cerqueira, a greve dos servidores, iniciada no último 16 de julho, completa, hoje, 28 dias. Por conta da Medida Cautelar nº 19748, ajuizada pela Anvisa no Superior Tribunal de Justiça contra a greve, explica Cerqueira, foi determinada a manutenção de 70% dos 62 servidores do órgão na Bahia, sob pena de multa diária R$ 100 mil contra o Sinagências.

"Ainda assim, estamos trabalhando em regime de operação padrão", afirmou, na manhã de ontem, durante ato solidário aos servidores da Anvisa, na entrada do Porto de Salvador, no Comércio. "Com isso, todos os navios que chegam aqui terão que aguardar na fila de mandados de segurança para desembarcar as mercadorias", alertou, ao reiterar que, desde o início da greve, cerca de 200 mandados já foram expedidos pela Justiça.

Até agora, não se sabe o volume do prejuízo causado pela greve dos servidores que atuam no Porto, uma vez que a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) informou que somente a Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP) estaria autorizada a falar sobre o assunto, o que não ocorreu até o fechamento desta edição. Segundo informou a Sinagências, com a greve, apenas quatro navios por dia estão liberados para atracar, contra 14 em dias normais.

Receita Federal - Somente em Salvador e Camaçari, cerca de 400 servidores da Receita Federal - que tem postos ainda em Ilhéus, Feira de Santana e Vitória da Conquista - estão paralisados há 27 dias, segundo informou o delegado regional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), Luiz Fernando. "Todas as importações e exportações são feitas em operação padrão. Não entra nada que não seja prioridade, como medicamentos, explosivos e perecíveis", disparou.

Assim como os servidores da Receita Federal, os trabalhadores das dez agências reguladoras estão sem reajuste salarial desde 2008 e, por conta disso, querem cerca de 30% de recomposição salarial equivalente à inflação acumulada no período.

"Tudo aumentou. Desde os preços ao salário mínimo", bradou. Segundo o Sinagências, ainda essa semana, em dia e horário a definir, haverá uma grande manifestação de servidores no Aeroporto Internacional de Salvador.

Negociações - Fontes do governo federal insistem que a prioridade da presidente Dilma Rousseff é estimular a economia e a manutenção dos empregos na iniciativa privada. Por isso, o montante de recursos para os reajustes não será grande e não chegará nem perto de atender todas as demandas. Hoje, a mesa de negociação permanente do governo federal receberá a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), que representa 26 categorias. Ainda hoje, servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) também discutirão suas demandas.

Nesta quarta, 15, será a vez dos policiais federais, dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

