Greve dos rodoviários será decidida nesta quinta-feira

Uma reunião de conciliação entre os rodoviários e o sindicato patronal está programada para esta quarta-feira, 14, às 14 horas, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários, mesmo com a mediação das delegacias regionais, que ocorre desde janeiro, não houve nenhum reajuste da jornada de trabalho ou reposição salarial, conforme as reivindicações da categoria.

Para esta quinta, 15, estão programadas duas assembleias na sede do Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia (Sinergia), onde será decidido se a categoria entrará ou não em greve.

Ainda conforme o sindicato, não há nenhuma paralisação confirmada até então. Qualquer decisão a ser tomada será decidida no debate nas assembleias.

