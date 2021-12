Greve dos professores municipais chega ao fim

Chegou ao fim nesta segunda-feira, 13, a greve dos professores da rede municipal de Salvador, que já durava 34 dias. A decisão foi tomada durante assembleia da categoria realizada nesta manhã, no Ginásio dos Bancários.

Segundo informações do Sndicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), a negociações da categoria com a prefeitura de Salvador ainda continuam. Uma nova assembleia será agendada.

Após a suspensão da greve, as aulas na rede municipal serão retomadas nesta terça-feira, 14.

Relembre

Os professores da rede municipal de ensino de Salvado deflagraram greve no dia 11 de julho deste ano. Os servidores estavam sem reajuste há 3 anos, e começaram campanha salarial desde abril, pedindo 12,41% de reajuste para salário, 10% de ticket alimentação e melhores condições de trabalho.

A prefeitura anunciou, no dia 12 de julho, que iria cortar o ponto dos professores que aderissem a greve. Na última sexta-feira, a categoria reduziu o pedido de reajuste para 5%.

