Greve dos professores: contraproposta é discutida nesta 6ª

Os professores da rede estadual se reúnem às 9h desta sexta-feira, 3, no Colégio Central, para analisar contraproposta feita pela Secretaria da Educação ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia (APLB). Apesar disso, o Colégio Estadual Roberto Santos, no Cabula, já voltou às aulas na quinta, 2. Segundo a vice-diretora, Soneide Cardoso, o principal motivo alegado pelos docentes para o retorno é a falta de salários.

Mas ela disse também que “muitos ficaram preocupados com os alunos, que já estão sem aula há muito tempo. Outros não aguentavam mais ficar parados, sem trabalhar”. Com caderno e caneta em mãos, a aluna Paula Santana, 16, comemorava: “É um alívio voltar à escola, poder estudar novamente”.

Na sua contraproposta, o governo concorda com as solicitações apresentadas pelo sindicato na última quarta, de readmitir os professores demitidos durante o movimento, devolver o pagamento cortado dos grevistas, repassar as contribuições sindicais e retirar os processos judiciais.

No entanto, sobre o reajuste, a secretaria afirma que irá manter a proposta anterior: 7% em novembro e o mesmo percentual só em março de 2013 aos docentes licenciados na carreira de magistério que realizarem curso de atualização de práticas pedagógicas.

“Para a efetivação da proposta atual, é necessária a assinatura de concordância entre as partes, bem como o compromisso do sindicato em suspender imediatamente o movimento, além de os professores cumprirem o calendário de reposição das aulas”, avisa o documento enviado pelo governo do Estado à APLB, com cópias destinadas ao MP-BA, TJ-BA e Ministério Público do Trabalho.

