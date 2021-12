Greve dos hoteleiros reduz atendimento em três grandes hotéis da capital

Funcionários da rede hoteleira de Salvador paralisaram as atividades em três grandes hotéis da capital da manhã desta quinta-feira, 3, em protesto contra o impasse nas negociações sobre o reajuste do piso salarial da categoria para 2011.

Segundo informou o vice-presidente do Sindhotéis, que responde pela categoria, Genival Gomes, a decisão pela greve geral foi tomada em uma assembleia realizada no último sábado, 26. ¿Após nove rodadas de negociações, com intervenção até da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), o patronato insiste em oferecer apenas o correspondente ao INPC, de 6,46%. Isto não corresponde com a realidade do setor nos últimos anos. Nós pedimos 12,5%¿, afirmou.



¿Na verdade, os funcionários fazem manifestações em frente aos hotéis e alguns aproveitaram para não trabalhar. Fizemos uma terceira oferta, com piso mínimo de R$ 605 para a hotelaria, mas o direito de greve é constitucional e o sindicato laboral tem o direito de fazer o que for melhor para a categoria¿, disse.



Negociações ¿ De acordo com o que foi publicado no site oficial do Sindhotéis, o patronato oferece aumento de R$ 17 acima do salário mínimo para a grande maioria dos trabalhadores. ¿Durante as negociações, eles alegaram que os donos de bares e restaurantes de pequeno porte não teriam condições de pagar o piso mínimo exigido pela categoria. Por isso, foi sugerido pela SRTE um piso especial para a hotelaria de R$ 565, mas mesmo assim eles não aceitaram¿, informou Gomes.



Sobre o rumo das negociações, Sílvio Pessoa lembrou que o sindicato patronal responde por 400 hotéis e mais de 12 mil bares e restaurantes em Salvador e no Litoral Norte. ¿Estamos em constante negociação. Temos que pensar em todos e não somente num nicho da categoria. E devemos lembrar também que estamos bem acima do salário mínimo. Quem trabalha em hotelaria não ganha o piso mínimo, todos ganham bem acima¿, disse.



Pessoa afirmou ainda que ouviu em uma rádio da capital que o presidente do Sindhotéis, José Ramos Félix da Silva, iria procurá-lo ainda hoje para uma conversa. ¿Estou aguardando a chegada dele para negociarmos. Estamos à disposição para decidir o que for melhor para todos. A situação é ruim porque esta é uma época em que a cidade está cheia e prejudica a imagem de Salvador com os turistas¿, disse.



