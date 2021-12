Greve deixa mercado de hortifrúti quase vazio na Sete Portas

A greve dos caminhoneiros entra no 9º dia e continua a causar transtornos em Salvador. Na manhã desta terça-feira, 29, por exemplo, diversos vendedores de hortaliças e frutas no mercado de hortifrúti, na Sete Portas, reclamaram de não ter recebido mercadorias.

>> Filas em postos na capital baiana marcam 9º dia de greve dos caminhoneiros

Um dos comerciantes, Lourival Paulo dos Santos, 72 anos, disse à reportagem do Portal A TARDE que os hortifrútis que ainda têm no local foram trazidos por um carro pequeno. Ele conta que o condutor teve que ir buscar no caminhão que estaria preso na região de Barra de Pojuca, em Camaçari.

"A mercadoria fica vencida no caminhão e a gente tem que colocar na banca para vender mesmo vencido. Aí a gente compra com o preço alterado e vendemos com o preço alterado também. A gente vive disso aqui. Compramos para revender e tirar o pão de cada dia", conta.

De acordo com ele, por conta da escassez de mercadoria e da dificuldade de aquisição dos produtos para a revenda, quem acaba sendo prejudicado é o consumidor final. "Por exemplo, o mói de coentro, que saía de R$ 5 a R$ 7, agora estamos vendendo de R$ 15. Os clientes reclamam do preço, mas o que acontece é que está havendo dificuldade em tudo, não só com as hortaliças", completa.

Aposentada reclama da escassez de mercadorias no local

A aposentada Sônia Marques, 61 anos, disse que o movimento dos caminhoneiros já está passando dos limites. "Não sou contra a greve dos caminhoneiros, mas só que estou achando que já passou demais do tempo", falou. Para a idosa, que tem problemas cardíacos, a procura por frutas e verduras tem sido difícil.

"Eu tenho dieta por causa de problema de coração. Por isso, tenho que comer frutas de manhã, então para mim está sendo muito difícil. Como apenas o que eu acho", reclamou a aposentada, que estava procurando por frutas. "Estou querendo banana, mamão... Só que não tem nada. Só consegui comprar quiabo, chuchu e laranja. Está sendo difícil", lamentou.

Em Salvador, a greve que afetou principalmente o fornecimento de combustíveis, alguns estabelecimentos da capital começaram a ser reabastecidos entre a noite desta segunda, 28, e madrugada desta terça, 29. Por conta disso, os postos amanheceram com longas filas de veículos.

Há poucos produtos nas prateleiras do mercado

De acordo com vendedor de hortaliças, os consumidores reclamam da alta dos preços

Mercado ainda não foi reabastecido

adblock ativo