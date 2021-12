Greve de vigilantes causa apagão cultural em Salvador

Cerca de 20 museus e espaços culturais, como galerias e biblioteca, vinculados ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) permaneceram fechados durante toda a quinta-feira, 12.

O motivo da suspensão foi a paralisação dos 200 vigilantes da NS Segurança, empresa terceirizada que presta serviço para a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult/BA).

Entre os museus que foram fechados estão o Palacete das Artes, Museu de Arte Moderna (MAM), Museu de Arte da Bahia (MAB), Museu Tempostal e Udo Knoff.

Equipamentos culturais como a Biblioteca Central do Estado, o Centro Cultural Solar do Ferrão e o Parque das Esculturas também tiveram as atividades suspensas.

O diretor do Sindicato dos Vigilantes do Estado da Bahia (Sindivigilantes), Sérgio Mário de Jesus, afirma que os profissionais não são pagos há cerca de cinco meses.

Além disso, eles não receberam remuneração relativa às férias e à primeira parcela do 13° salário.

"Só retomaremos as atividades quando o dinheiro estiver na conta de todos os funcionários. O objetivo é pressionar as autoridades para que nos paguem regularmente",disse.

Conforme o líder sindical, a NS Segurança e a Secretaria de Cultura não informaram aos funcionários quando os salários serão pagos: "Estão tratando os vigilantes com profunda falta de respeito".

Impasse

De acordo com a assessoria de comunicação, "o órgão (Ipac) tem feito esforços para garantir que os salários dos vigilantes sejam pagos, no entanto o repasse das verbas é feito pela Secretaria de Cultura".

Já a assessoria de comunicação da Secretaria de Cultura informou que o não pagamento dos funcionários se deve ao atraso da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) em repassar os valores relativos aos salários.

Também por meio da assessoria, a Secretaria da Fazenda do Estado afirma que os repasses foram feitos de forma regular, "juntamente com verbas referentes às demais despesas". No entanto, a Secretaria de Cultura nega o recebimento.

A reportagem de A TARDE tentou contato com o presidente da NS Segurança, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Protesto

Os vigilantes da empresa NS Segurança prepararam para a manhã desta sexta, 13, um protesto para cobrar da Sefaz um posicionamento quanto ao pagamento dos salários.

A manifestação será realizada às 8h30, na Estação Ferroviária da Calçada.

Segundo o diretor do Sindivigilantes, Sérgio Mário de Jesus, após o ato simbólico, os funcionários pretendem seguir em caminhada até a Igreja do Bonfim. "Queremos chamar a atenção da sociedade para o que está acontecendo com nossa categoria", completou.

Segurança

De acordo com informações do Ipac, a decisão de suspender as atividades dos museus e demais espaços partiu do próprio órgão com a finalidade de "preservar a segurança dos visitantes, além de assegurar a preservação das obras expostas".

A assessoria do Ipac informou, ainda, que, por conta da greve, a programação prevista para os próximos dias nesses locais serão canceladas.

