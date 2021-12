Greve altera parcialmente funcionamento das escolas

Em terceiro dia de greve, professores municipais mantêm escolas com funcionamento reduzido. Segundo a prefeitura, 13% das escolas estão fechadas.

No bairro da Liberdade, a Escola Nossa Senhora de Nazaré possui 25 professores, mas somente dez estão em sala. Dos que permanecem na escola, cinco possuem contrato em regime especial de direito administrativo (Reda), segundo informações dos funcionários. Na Escola Municipal Josafá Carlos Borges, na Caixa D’Água, dos 11 professores da instituição, duas professoras aderiram a greve.

Segundo a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Elza Melo, “cerca de 60% dos professores estão em greve”. No entanto, o mapeamento da Secretaria Municipal da Educação aponta que 87% das escolas estão em funcionamento.

Na tarde desta sexta-feira, 13, o comado de greve realizou uma reunião para avaliar os três dias da paralisação e propor ações conjuntas com outros sindicatos para a próxima segunda-feira.

Análise

De acordo com o titular da secretaria da Educação, Bruno Barral, a greve é uma medida desesperada de um grupo reduzido de professores. “Reforço que não sou contra a greve. É um direito do trabalhador, mas analiso esse movimento como um ato baseado numa iniciativa partidária”, diz.

Para o secretário, a prefeitura tem feito negociações ao longo do ano em curtos intervalos. “Em 2013, tivemos aumento de 7,8%; em 2014, foram 8,34%; em 2015, o aumento foi de 8%. Em 2017, o reajuste foi de 2,5%”, descreve. A proposta em mesa põe em diálogo o aumento de 2,5% ainda em julho.

Contudo, a diretora da APLB afirma que a prefeitura negligencia a educação pública. “A nossa luta não é economista. Nossa luta é pela defesa da educação de qualidade”, ressalta Elza.

Segundo o secretário, o Executivo municipal está empenhado na resolução da greve, que continua por tempo indeterminado. “No contexto atual do País, precisamos agir com parcimônia e não suscitar conflitos”, declara Bruno Barral.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

