O vídeo de duas gestantes dançando o hit do momento "Despacito" está fazendo sucesso nas redes sociais. O detalhe que chama a atenção é que as grávidas estavam prestes a ter os bebês.

A gravação feita nas instalações da Maternidade José Maria de Magalhães Neto, no Pau Miúdo, em Salvador, foi divulgada na página da gestante Evellyn Costa no dia 20 de junho e teve mais de 1,3 milhão de visualizações. As crianças nasceram dias depois.

Em entrevista à TV Bahia nesta quarta, 5, a mãe da pequena Nicole Emanuele explicou que estava com 7 centímetros de dilatação, mas precisava chegar a 10 cm para ter parto normal. "As enfermeiras me disseram que tinha que andar ou que poderia fazer qualquer coisa para ajudar na dilatação. Como eu gosto de dançar, resolvi dançar", explicou.

Caroline Pereira também aguardava a progressão do trabalho de parto e resolveu acompanhar Evellyn na empreitada. "Pediram que eu andasse, (mas decidir) então fui na ideia dela (de dançar)", contou.

Além do "Despacito", Evellyn também gravou outro vídeo dançando "24 horas por dia", de Ludmilla. Depois das danças, Evellyn conseguiu ter a filha de parto normal. Caroline, que antes da gravação estava com 4 cm de dilatação, chegou a 10 cm e teve o filho Antoni Eduardo. As mães e os bebês já receberam alta e passam bem.

Evellyn com a filha Nicole e a equipe médica da maternidade (Foto: Reprodução | Facebook)

Da Redação Grávidas em trabalho de parto dançam "Despacito" e fazem sucesso

