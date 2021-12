Grávidas e mães podem fazer exercícios grátis na Pituba

No próximo dia 26 de outubro ocorre, no bairro da Pituba, em Salvador, a 2ª edição do Circuito Gestante e Mamãe Ativa, evento que oferece, de forma gratuita, orientações sobre como praticar exercícios físicos durante a gravidez e após o parto. O serviço, dedicado às ações do Movimento Mundial Outubro Rosa, acontece na Praça do Loteamento Aquarius, das 8h30 às 12h30.

A programação inclui caminhada ao ar livre e realização de mini-palestras com especialistas sobre temas relevantes para as mamães, como a importância da amamentação como prevenção ao câncer de mama, uma das metas da mobilização.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelos telefones (71) 3179-2910 e 9295-2900 ou pela internet, através do site. As participantes devem levar, no dia do encontro, duas latas de leite em pó que serão doadas ao Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (Nacci).

De acordo com a fisioterapeuta Carina Fernandes Silva, durante a gravidez, ocorrem alterações no corpo da mulher que podem gerar desconfortos, como dores na coluna lombar e os inchaços nas pernas. A recomendação é que se pratique atividade física, voltada especificamente para a gestante.

O evento é promovido pela Clínica Fisgest, que presta atendimento às mulheres no período de gestação e pós-parto.

