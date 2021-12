Grávida é morta a facadas na Federação

Uma mulher que estava grávida de sete meses foi morta na madrugada desta quinta-feira, 3, por volta de 3h50, no bairro da Federação, em Salvador.

A vítima - que ainda não foi identificada, mas aparenta ter 35 anos - foi encontrada na rua Ferreira Santos com uma marca de facada no pescoço.

Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), não houve registro da gravidez no HGE nem no posto policial do hospital. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime.

