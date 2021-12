Gravida é flagrada com 243 pinos de cocaína em Itapuã

Jucilene dos Santos Sousa, de 21 anos, que está no sexto mês de gestação, foi flagrada com 243 pinos de cocaína na tarde desta terça-feira, 7, no bairro de Itapuã, em Salvador.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que uma equipe das Rondas Especiais (Rondesp) fazia uma patrulha na localidade de Nova Brasília, na travessa Xangô, quando suspeitaram de Jucilene e a abordaram.

Durante averiguação, a droga, que estava embalada para coemrcialização, foi encontrada em uma espécie de bolsa, Jucilene foi presa e encaminhada para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

