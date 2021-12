Gravação do programa de Bela Gil incomoda moradores

A gravação do programa de verão de Bela Gil, no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, está incomodando os moradores da região.

O trânsito na via que dá acesso ao bairro foi fechado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e com isso gerou transtornos para os residentes.

Maria de Lurdes, uma das moradoras do bairro, contou ao Portal A TARDE que foi pega de surpresa quando chegava em casa com suas compras. Segundo ela, o órgão de trânsito não a notificou sobre a ação.

Por outro lado, a Transalvador informou que é comum ter gravações no local e que os moradores sempre são avisados com antecedência.

De acordo com a assessoria da GNT, a gravação do programa de verão (que, além de trazer a culinária, consiste em mostrar alguns pontos turísticos de Salvador) está dentro da lei e conta com a supervisão da Secretaria Municipal de Urbanismo (SUCOM) e da Transalvador.

