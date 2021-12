Grandes eventos mobilizam mais de 200 profissionais

Planejamento e agilidade são palavras essenciais na redação de A TARDE. Duas das grandes coberturas em que o jornal prima por um tratamento diferenciado, são organizadas com meses de antecedência, o que envolve discussão da linha editorial, escolha das pautas e preparo dos repórteres. É o que acontece com a cobertura das eleições e do carnaval. Cada uma delas envolve cerca de 200 profissionais.

"O trabalho é iniciado com a definição de um conceito de cobertura, que se reflete também na concepção do design das páginas", afirma Cleidiana Ramos, uma das editoras responsáveis pela produção de pautas especiais. "Procuramos fazer uma cobertura que mostra a festa dentro da festa", explica.

"Começamos a planejar o carnaval desde novembro. Neste tempo, por meio da coluna Chame Gente!, antecipamos boa parte dos bastidores do que é notícia, além de, munidos destas informações, pensarmos também como será feita a cobertura. Algumas semanas antes da festa, realizamos um ciclo de debates com artistas, intelectuais e empresários ligados ao setor. Quando os repórteres vão as ruas já tem suas pautas em mãos, o que não impede que tragam novidades", diz Paulo Oliveira, secretário de redação de A TARDE.

Eleições - Para o acompanhamento das eleições, o planejamento também se torna elemento crucial. "Buscamos fornecer ao leitor o maior número de informações possíveis. Quando a eleição é municipal, trazemos os problemas da cidade e os principais desafios dos candidatos. Quando é um pleito estadual ou federal, agregamos informações sobre o papel de um deputado, um senador, além dos gastos desprendidos para mantê-los", afirma Mariana Carneiro, secretária de redação de planejamento editorial do Grupo A TARDE.

O jornal sempre produz, às vésperas da eleição, um caderno contendo as principais propostas dos candidatos aos cargos majoritários, além de realizar sabatinas com os mesmos, para facilitar a escolha do eleitor durante a campanha.

