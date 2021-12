Grande Salvador tem 800 imóveis de até R$ 170 mil

Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, na região metropolitana (RMS), possuem atualmente cerca de 800 imóveis custando até R$ 170 mil disponíveis para venda - e enquadrados no Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Na capital, a maior parte deles encontra-se nos bairros de Sussuarana e Narandiba. Os dados são da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi).

Segundo os especialistas, essa oferta, porém, pode ser bem maior - se somada a unidades construídas por empresas não associadas à Ademi ou mesmo pessoas físicas.

Entre as associadas, a Tenda tem oferta de imóveis à venda na região metropolitana de Salvador custando até R$ 147 mil - a maioria em Abrantes (Recanto de Abrantes).

Segundo o diretor regional da construtora Tenda, Rodrigo Hissa, o mercado imobiliário de Salvador passa por um momento delicado para os segmentos de médio e alto padrão, em função da (grande) oferta.

"Felizmente, para o segmento econômico, principalmente os projetos enquadrados no programa MCMV, esse efeito não é uma realidade", afirma ele.

"Na RMS, nosso foco de atuação, existe uma demanda aquecida para os nossos produtos, e as vendas acontecem como planejado", conta Rodrigo Hissa.

De acordo com o diretor de marketing da Ademi, José Azevedo Filho, este segmento "movimenta" o setor de forma significativa, atendendo em especial as classes C e D, com taxas de juros do financiamento que variam de 5,5% a 8,1 % ao ano.

"Tem casos em que a taxa de juros chega a 4,5 % ao ano, como para correntistas de banco que possuem relacionamento ou de servidores públicos". Ainda segundo ele, imóveis populares representaram 20% (560 unidades) das vendas no primeiro semestre do ano - entre empresas ligadas à Ademi.

De acordo com o diretor da Via Célere, Rodrigo Dratovsky, todas as unidades do Meu Apê Salvador Norte contam com as facilidades do MCMV, como subsídios de até 17 mil.

Com apartamentos de um quarto (R$ 156 mil) e dois quartos com suíte e varanda (R$ 170 mil), o Meu Apê Salvador Norte - da Via Célere, próximo ao Salvador Norte Shopping - está em fase final de obra e dispõe de 100 unidades à venda.

Entre as características do residencial, Dratovsky destaca a qualidade das plantas. "Todas as unidades têm iluminação e ventilação naturais, sala de estar e jantar, varanda, cozinha e área de serviço".

"Esse é um tipo de produto que vende de forma constante. Só no primeiro semestre de 2014, a Liz Construções vendeu mais de 50 unidades do Morada Flor de Lis (R$ 195 mil)", diz ela.

Entregue há pouco mais um ano pela OAS Empreendimentos, o Jardins dos Girassóis, na Avenida Aliomar Baleeiro, Sete de Abril, possui hoje unidades de dois quartos (48 metros quadrados a 58) por a partir de R$ 117 mil.

Morador e síndico do residencial, o técnico em radiologia Márcio Almeida, 35, chama a atenção para a infraestrutura de lazer do lugar: "Tem piscina adulto, infantil, bar molhado, churrasqueira, parque infantil, quadra esportiva, salão de festas, jogos e espaço fitness.

