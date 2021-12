Grande Salvador é a terceira pior colocada em 16 áreas

Entre 16 regiões metropolitanas pesquisadas, Salvador ocupa a 14ª colocação em Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com taxa de 0,743 em 2010. Esta é uma das informações do Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileira, lançado nesta quinta-feira, 9.

O lançamento aconteceu durante o Seminário Regional de Governança Metropolitana - Redes de Estudos Metropolitanos da Bahia, no Auditório Paulo Spínola da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia.

Em comparação com 2000 (0,636, com crescimento de 16,82%), o IDHM de Salvador saltou de médio para alto. Neste mesmo período, a renda per capita da região metropolitana de Salvador (RMS) saltou de R$ 614,59 para R$ 874,07, enquanto a taxa da população em domicílios com água encanada caiu de 96,24% para 94,56%.

Apesar do crescimento do índice, ainda há discrepância entre bairros e cidades da RMS. Vera Cruz (0,645) e São Sebastião do Passé (0,657), por exemplo, têm IDHM considerado médio.

Estatuto

O maior IDHM é 0,794 (São Paulo) e o menor é 0,702 (Maceió). A estrutura das regiões metropolitanas foi um dos temas debatidos no evento na PGE. Com o Estatuto da Metrópole, em vigor no início de 2015, as regiões metropolitanas podem sofrer mudanças na estrutura de governança e até no desenho geográfico para se adaptarem à nova legislação.

No início do seminário, foi assinado um acordo de cooperação técnica entre a PGE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Dentre outras finalidades, o pacto visa promover a colaboração entre as entidades visando estudos e sugestão de diretrizes, e construção de modelos de decisão para estas regiões.

O IDHM é composto por três dos principais indicadores de desenvolvimento: longevidade, acesso à educação e nível de renda. O índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de um, melhor o desenvolvimento.

O atlas é elaborado pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (Pnud), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Fundação João Pinheiro. No ranking das regiões metropolitanas, o maior IDHM é 0,794 (São Paulo) e o menor é 0,702 (Maceió).

