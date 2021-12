Granada e submetralhadora são encontradas na Santa Cruz

Uma submetralhadora de nove milímetros e uma granada foram apreendidas na manhã desta terça-feira, 7, no bairro da Santa Cruz, em Salvador. A ação, voltada ao combate do tráfico de drogas na região, terminou com um dos suspeitos morto após confronto.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da Rondesp Atlântico encontraram oito homens armados. Ao perceberem a presença da polícia, eles teriam atirado e fugido pulando o muro de casas vizinhas. Um dos suspeitos, um jovem de 22 anos foi alcançado, mas, durante a troca de tiros, um outro ficou ferido e não resistiu.

Além da submetralhadora com dois carregadores e munições intactas e da granada de efeito explosivo e lacrimogêneo, a polícia localizou ainda 22 pinos de cocaína, 56 trouxas de maconha e a quantia de R$ 106. O único suspeito preso, acompanhado dos materiais apreendidos, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba para prestar depoimento.

“Seguimos reforçando o policiamento na localidade durante os próximos dias em busca dos outros seis criminosos”, garantiu, em nota, o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany.

adblock ativo