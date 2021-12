Grafiteiros realizam intervenção artística em terreiro de Candomblé

O terreiro Ilê Axé Obá Pá ErãnOlodôEpejá (Arco de Ouro), em Cajazeiras XI, irá receber no sábado, 16, uma intervenção artística, às 9h30. A iniciativa surgiu através do escritor José Paranaguá, que também é grafiteiro. Para realizar a ação, Paranaguá contará com o apoio dos grafiteiros Bigod, Júlio, Lee27, MAO, Eder Muniz, Fumax, Questão, Wit, Will, Mônica, Prisk, Sr.as, Markuza, Sagaz, Marcos Costa, Sisma Costa, Baga, Drico, Bigu, Scanf, Bonomo (SP), Olukemi, SistaK e Fábio Barata.

As imagens feitas pelos grafiteiros estarão relacionadas à natureza e elementos destinados a cultuar o candomblé. Temas como preconceito, empoderamento, mulher negra e heróis negros também serão representados nas pinturas.

O escritor José Paranaguá também lançará seu livro, "A Arte na Rua", no mesmo local da intervenção artística. A publicação fala sobre Salvador, focando no universo artístico e também documenta de forma histórica, estas intervenções.

