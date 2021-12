Grafiteiros e arte-educadores se posicionam contra projeto de lei

Após reportagem publicada recentemente pelo jornal A TARDE, sobre o projeto de lei do vereador Alexandre Aleluia (DEM), aprovado no dia 23 de junho, a vereadora Marta Rodrigues recebeu na última segunda-feira, 3, integrantes dos movimentos de arte-educadores e grafiteiros de Salvador. Na reunião, o grupo explanou a preocupação em relação a uma maior perseguição à arte-educação de rua” e se mostrou contrários ao PL que prevê a aplicação de multas de R$ 3 mil a pichadores.

Segundo Marta, não há como aprovar um projeto que criminalize a arte de rua feita pelos jovens. “Isso tem que estar inserido no nosso patrimônio. É um projeto que vem na contramão do que estamos vivendo. Isso gera oportunidade de renda, e é para discutir isso que marcamos a reunião e estamos juntos”, declarou.

O presidente da Câmara, Léo Prates (DEM), que recebeu o grupo de grafiteiros por intermédio de Marta, informou que vai mediar com o Executivo a pauta proposta pelo grupo.

Prates garantiu que irá formar um grupo de trabalho para discutir junto ao secretário municipal de Cidade Sustentável, André Fraga, incentivos e inclusão de grafiteiros e arte-educadores. “Mas enquanto não me reunir com o secretário, prefiro não me manifestar ou discutir detalhes a respeito da questão”, disse.

Para o artista de rua Iale Almeida, não há como identificar quem é pichador e quem é grafiteiro. Ele acredita que a aprovação do projeto condena, de cara, a classe negra da periferia.

“Não foi feita uma chamada pública para discutir o projeto de lei. O vereador poderia procurar outra forma de intervir na vida dos jovens”, assinalou.

“O que é necessário é garantir o direito dessas pessoas que, no seu cotidiano, vivem o risco de a qualquer momento poder morrer em abordagens feita pela polícia”, argumenta o artista.

Para o vereador Alexandre Aleluia, há uma “pitada de narração ideológica” por parte de quem se posiciona contra o projeto de lei. “Ninguém vai ser preso por estar com uma lata de tinta em mãos. O que surge agora é uma sanção administrativa para quem pichar o muro de uma casa, um viaduto, qualquer local sem autorização. Já o grafiteiro que tiver sua arte no local autorizado poderá continuar”.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

