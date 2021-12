Grafiteaê conta com arte a história das escolas

Os muros grafitados da Escola Estadual Helena Matheus, no bairro de São Cristóvão, expressam a sensibilidade estética e a capacidade de diálogo entre a cultura urbana e o ambiente escolar. Nesta quarta-feira, 10, a instituição foi uma das unidades da rede estadual contemplada pelo projeto #Grafiteaê: Escola conta e pinta a sua história, lançado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).

Além da Helena Matheus, mais 270 unidades escolares do interior e da capital baiana serão beneficiadas com o projeto que visa aproximar a realidade dos estudantes e da comunidade da rotina da escola. Na primeira etapa do projeto, todas as sedes dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) serão contempladas, a exemplo dos municípios de Poções, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Irecê, Juazeiro, Cruz das Almas, Amargosa, dentre outros.

Segundo o secretário de Educação, Walter Pinheiro, a implementação do projeto é uma forma de mostrar à sociedade que é possível expressar através da arte o que se aprende em sala de aula. “Um dos trabalhos que realizamos é fazer o link das ciências exatas com a arte, associando música, dança, matemática, história e outros elementos”, diz o secretário.

Liliane Fonseca, diretora da instituição, contou ao A TARDE que o projeto não se restringe apenas a grafitar os muros e as paredes para deixar a escola colorida.

“Fizemos todo um trabalho de base, conversamos com arte-educadores, professores e os alunos, em sala de aula, sobre os temas que íamos discutir e falar, sobre os conhecimentos trazidos pelos estudantes para que eles pudessem transformá-lo em arte”, disse.

Animados com a nova atividade artística, os estudantes da Helena Matheus aproveitaram a cerimônia de lançamento do projeto e mostraram o quanto o grafite pode contribuir para aproximar a escola da comunidade e melhorar a qualidade pedagógica do ensino.

Eles apresentaram a banda de fanfarra, fizeram intervenções artísticas com rap, skate e dança, demonstrando potencial artístico e protagonismo juvenil.

Incentivo

Beatriz Matos Nascimento, 16 anos, estudante do 1º ano colegial, estava superfeliz por ter seu desenho estampado na muro da escola. “Há um ano comecei a me interessar por grafite”, disse a garota, mostrando o desenho. Ela afirmou que o projeto é bom porque dá oportunidade aos alunos mostrarem suas habilidades.

A ativista Monique Evelle, do desabafo social, também marcou presença no lançamento do #Grafiteaê.

Monique bateu um papo com os estudantes da Escola Helena Matheus e disse que projeto é uma oportunidade de o estudante se tornar realmente o protagonista da sua escola.

“Eu gostaria muito de ter tido um projeto como esse na minha época. Principalmente quando envolve outras cores na escola, o que acaba sendo um estímulo para os estudantes. Quando você vê a arte tomando conta do espaço, automaticamente a vontade é de ficar”, observou.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

