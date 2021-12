Graer transporta vítimas de acidente na Av. Gal Costa

Antônio Mota dos Santos, de 57 anos, e Helton Aragão de Souza, 40, ficaram feridos durante um acidente envolvendo dois carros no início da tarde desta quinta-feira, 27, na avenida Gal Costa, no bairro de São Marcos, em Salvador.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após receberem os primeiros atendimentos do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), eles foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Em seguida, as vítimas foram transportadas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), por meio do helicóptero Guardião 01, até o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes do Samu e dos bombeiros durante trabalho de resgate | (Foto : Divulgação SSP)

