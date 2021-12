Graer transporta 49 bolsas de sangue para repor estoque de Salvador

O Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar, transportou na tarde desta quinta-feira, 31, 49 bolsas para reposição do estoque em Salvador. A reposição foi necessária por conta da redução dos estoques de sangue, devido a greve nacional do caminhoneiros.

O material foi transportado em uma aeronave da unidade militar, que estava na Base Avançada (Bavan), de Barreiras, no extremo Oeste da Bahia. As bolsas foram repassadas pelo Hemocentro Regional de Barreiras e serão usadas em transfusões para pacientes internados em unidades hospitalares, na capital baiana. O sangue foi transportado com urgência, pois corria risco de perda.

O comandante do Graer, coronel Renato Lima, se mostrou extremamento satisfeito com a ação. "A nossa missão é servir e proteger e esta ocorrência traduz perfeitamente esse propósito. O material será usado para salvar vidas e isso nos deixa orgulhosos", afirmou por meio de nota emitida pela SSP-BA.

