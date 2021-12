Graer combate focos de incêndio em Mata de São João

O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) juntamente com o Corpo de Bombeiros atuam no combate aos focos de incêndio que atingem a vegetação desde o último domingo, 26, na região de Mata de São João, distrito da Praia do Forte. As informações foram divulgadas nessa quinta-feira, 2, pela Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Segundo a PM, o helicóptero do Graer foi acionado devido a dificuldade de acesso ao focos do incêndio no local. A ação conta com uma equipe de seis policiais militares, além de recursos do Graer utilizados nessas ações, que inclui um caminhão-tanque e o Bambi Bucket, que capta água em um lago e despeja cerca de 600 litros nos focos de incêndio.

