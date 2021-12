GPS de celular de vítima ajuda a localizar casal de assaltantes

O casal Cid Sena Santana dos Santos, 25, e Jaqueline Saturno dos Santos, 19, foram presos, na madrugada desta quarta, 8, por suspeita de participar de um assalto nas proximidades do Aeroporto. Eles foram localizados com a ajuda do GPS do celular da vítima.

"Com o suporte de um outro aparelho celular conseguimos localizar a dupla dentro de uma casa", disse o sub-comandante da 15ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM/ Bairro da Paz), capitão Paulo Roberto Almeida Amaral.

Os policiais apreenderam uma pistola.58, três aparelhos celulares, 13 cartuchos, uma chave veicular, 149 porções de cocaína, dois alto falantes e equipamentos de som com a dupla.

adblock ativo