GPS de celular ajuda a localizar suspeito de roubo em Itapuã

Um homem foi preso por roubo nesta quinta-feira, 18, no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais conseguiram encontrar o suspeito graças ao GPS do celular roubado, que estava ligado.

Com Ricardo Santos Telles Mattos, foi apreendido seis celulares, duas pistolas (simulacro e de ar comprimido), uma faca, além de um veículo modelo Fiesta.

Ainda segundo a SSP-BA, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados paro o Grupo Especial de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc).

adblock ativo