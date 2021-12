GPS ajuda polícia a encontrar carro roubado em Pirajá; suspeitos são presos

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos no bairro de Pirajá, em Salvador, suspeitos de roubar carro de uma empresa na tarde desta quarta-feira, 27. A Polícia Militar (PM-BA) localizou o veículo devido a um sistema de rastreamento.

A PM informou, por meio de nota, que uma equipe fazia ronda nas imediações da Estação Pirajá quando foi alertada pelos funcionários da empresa sobre o roubo. Com o apoio do GPS do carro, os suspeitos foram encontrados na praça General Labatut.

Foram apreendidos diversos aparelhos de celular e documentos das vítimas. Já a arma utilizada nos crimes foi descartada na BR-324, segundo depoimento dos suspeitos. A polícia fez buscas na região, mas não encontrou o revólver.

Encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), os dois foram autuados em flagrante. A dupla já possui diversas passagens por roubo de carros.

