Governo vai licitar concessão de linhas de ônibus metropolitanos

O governo do estado confirmou nesta quinta-feira, 10, que as linhas do Transporte Rodoviário Metropolitano serão licitadas em dezembro deste ano. A decisão será publicada nesta sexta, 11, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A operação do sistema, que será integrado com o Metrô de Salvador, está prevista para o início de 2018. A frota será renovada com veículos zero quilômetro, equipados com validador para bilhetagem eletrônica, ar-condicionado, wi-fi, GPS, piso baixo e acessibilidade.

Com as concessões, as linhas metropolitanas vão ter como os principais pontos de destino os Terminais de Integração de Passageiro do sistema metroviário na capital.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) já realiza estudos de readequação de linhas.

