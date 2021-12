Governo vai evitar estatização do Hospital Espanhol

Apesar do decreto que transforma os imóveis do Hospital Espanhol e do Centro Médico Manuel Antes Fraga em bens de utilidade pública, visando possível desapropriação, o governo estadual nega que tenha o objetivo de assumir a administração da unidade.

Segundo o secretário da Saúde da Bahia, Washington Couto, a determinação, publicada nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial, tem a finalidade de evitar que o hospital seja alvo da especulação imobiliária e acabe sendo vendido, dando lugar a empreendimentos.

Por isso, explica o gestor, o parágrafo único do decreto destina os imóveis a receber exclusivamente unidades hospitalares ou ambulatoriais de saúde.

Estatização

Conforme Couto faz questão de frisar, "o objetivo do governo não é tornar o hospital público". No entanto, em entrevista ao A TARDE, o gestor evitou descartar a possibilidade de estatização.

"Tudo pode acontecer. Caso nenhum investidor surja para administrar o hospital, vamos sentar para analisar o patrimônio, o tamanho do rombo da dívida e verificar quais as possibilidades", projetou.

Do outro lado, o presidente da Real Sociedade Espanhola, administradora do hospital, Demétrio Moreira Garcia, afirma que está aguardando um comunicado oficial sobre o decreto do governo.

Só depois do informe oficial é que os advogados da Real Sociedade definirão o que fazer, segundo Garcia. "Não sabemos o que vem de lá para cá", disse o gestor.

Ainda conforme o administrador do Espanhol, o pagamento de três meses de salários atrasados depende de repasses de valores que a prefeitura e o governo estadual estariam devendo.

Sobre essa possível dívida, o secretário estadual da Saúde, Washington Couto, garante que, "se existir, é muito pequena e com certeza está no prazo para pagamento".

A prefeitura, por sua vez, afirmou desde anteontem que os valores a serem pagos ao Hospital Espanhol foram retidos pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pela Justiça do Trabalho, para pagamento da parcela de um empréstimo e de dívidas trabalhistas, respectivamente.

Do lado dos funcionários da unidade, o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, defende que o governo assuma o hospital e todas as dívidas trabalhistas e bancárias acumuladas.

"É inadmissível perder tantos leitos", afirmou Magalhães, voltando a defender a tese de que houve má gestão dos empréstimos concedidos à Real Sociedade. "Alguma coisa de podre tem aí. Qualquer pessoa inteligente chega a essa conclusão", acredita.

