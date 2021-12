Governo prevê obra do VLT para novembro

O secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster, anunciou, nesta sexta-feira, 7, que as obras do veículo leve sobre trilhos (VLT) no subúrbio ferroviário de Salvador, orçadas em R$ 1,1 bilhão, devem ser iniciadas em novembro. O custo será dividido entre os governos estadual e federal.

Segundo Dauster, o edital de licitação deve ser assinado no dia 14 de agosto e a construção, iniciada em até 90 dias após a assinatura. A presidente Dilma Rousseff foi convidada para a cerimônia de publicação do edital, mas a Casa Civil ainda aguarda resposta do Planalto.

As obras ocorrerão em três etapas: do Comércio até a Lapa; de Plataforma até a avenida São Luís, em Paripe (que liga o bairro à estrada da Base Naval de Aratu); e do Comércio à Lapa. As duas últimas fases serão executadas ao mesmo tempo.

O percurso do modal entre o Comércio e Paripe terá 18,4 km, 4,8 km a mais que o percurso atual dos trens.

O trecho entre o Comércio e a Lapa, que passa por definição, terá cerca de 1,5 km. "Essa parte terá um túnel, um viaduto e, provavelmente, uma parada na Barroquinha", adiantou o gestor.

O trajeto dos trens será aproveitado, embora totalmente revitalizado e integrado com o meio urbano. Durante as intervenções, um transporte alternativo será disponibilizado para a população.

A obra envolverá a reforma e construção da linha permanente, das paradas, implantação dos sistemas de eletricidade e comunicação e urbanização da faixa de domínio.

Centro comercial

Em Paripe, haverá um centro comercial, provavelmente no local da estação. Na área limítrofe do sistema serão construídas calçadas e vias para ciclistas.

"Hoje, o limite do sistema de trens é bloqueado por muros, quando não por construções irregulares. Queremos que o novo sistema e a região sejam melhor apreciados. O subúrbio é muito bonito, tem uma baía linda que não é vista, em grande parte por causa da desorganização", disse Dauster. A expectativa do governo do estado é que o sistema comece a operar no segundo semestre de 2017.

Paradas

O secretário da Casa Civil explicou que as dez estações do sistema atual serão desativadas e reaproveitadas para prestação de serviços à comunidade.

Segundo ele, "os cais [popularmente chamados de batentes] serão demolidos e os prédios reaproveitados. O trem andará no chão, como se fosse ônibus. Por isso, haverá paradas, não estações". O sistema terá 21 paradas [veja abaixo] mais que o dobro que as dez atuais.

A média de tempo de espera pelos veículos será de cinco a sete minutos, semelhante ao do metrô. "Atualmente, uma pessoa leva, em média, entre uma hora e meia a duas horas e meia para ir de Paripe a Piatã, por exemplo. Futuramente, esse tempo será reduzido para 30 minutos. O VLT será integrado ao metrô, ao BRT e aos ônibus. Será muito mais fácil fazer o trajeto", contou.

