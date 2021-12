Governo nega fuga de presos da Penitenciária Lemos Brito

O governo do Estado negou nesta segunda-feira, 27, que houve fuga de presos da Penitenciária Lemos Brito, localizada na Mata Escura.

O boato circulou pelo aplicativo Whatsapp e trazia com informações sobre uma suposta fuga de 1.324 detentos. De acordo com a mensagem, apenas 17 do total teriam sido capturados.

Em nota, o governo explicou que a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) realizou a contagem dos presos e confirmou que não houve fuga.

Segundo relatório do Centro de Documentos e Informações da Seap divulgado na última quarta-feira, 22, a Lemos Brito possui atualmente 1286 presos, sendo 1274 em regime fechado e 12 em semiaberto.

