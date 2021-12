O governo do estado da Bahia publicou na manhã deste sábado, 28, no Diário Oficial, o edital de licitação de reforma da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). O investimento total do projeto derequalificação e ampliação da Sala será de R$ 7,5 milhões.

"Chegou a hora de iniciar mais uma etapa desse amplo projeto de requalificação do complexo do Teatro Castro Alves. Já entregamos a nova Concha e agora vamos fazer uma nova Sala do Coro para continuar nos orgulhando deste que é um dos principais equipamentos culturais do país", comentou o governador Rui Costa.

Rui explica que o espaço, que tem capacidade para até 200 pessoas, terá uma nova configuração espacial para o palco e a plateia, com a instalação de praticáveis móveis, que oferecerão versatilidade cênica para criadores e novas experiências para espectadores, adaptando ao tipo que se desejar – palco italiano, arena ou semiarena.

Além disso, haverá também intervenções técnicas e de estrutura que incluem toda a reformulação da sala cênica e de seu foyer; modernização dos equipamentos de sonorização; qualificação de acústica e cenotecnia; renovação do sistema de ar-condicionado; reforma dos sanitários e camarins.

A Sala do Coro é conhecida como palco essencial para a difusão das artes da Bahia, em especial para produções experimentais, de pequeno porte, independentes e emergentes. A reforma será fiscalizada conjuntamente entre SecultBA e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Da Redação Governo lança edital de licitação para reforma da Sala do Coro do TCA

adblock ativo