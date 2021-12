Governo lança ações estaduais do Outubro Rosa em Salvador

Quando a auxiliar acadêmica Genivalda Ferreira, 46, descobriu há quatro anos que estava com câncer de mama, foi "um baque". Ela diz que a vida mudou após a descoberta, por meio do autoexame, confirmada pelo mastologista.

E conta que só voltou a se sentir feliz de novo após passar pela cirurgia de retirada da mama, o que a fez sentir o retorno da autoestima. "Foi um alívio", lembra. "Mesmo com o tratamento, a queda do cabelo, parecia que eu havia tirado um peso das costas".

Depois de superar a doença, ela passou a aconselhar outras mulheres que vivenciam o mesmo drama. "Falo para que sejam fortes, levantem a cabeça e enfrentem a doença, que tem tratamento e cura", orienta.

Ontem, Genivalda era uma das pessoas presentes ao lançamento, pelo governo estadual, do conjunto de ações voltado para a campanha Outubro Rosa, no Centro Estadual de Oncologia (Cican). O plano faz parte da programação mundial que alerta a população feminina sobre a necessidade de fazer a prevenção contra o câncer de mama.

A iniciativa foi lançada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), com a presença dos titulares de ambas as pastas, Fábio Vilas-Boas e Olívia Santana, respectivamente.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, na Bahia, devam ocorrer 12.530 novos casos da doença em 2016. Deste total, 2.760 ocorrências estariam ligadas à patologia com origem na mama, entre as quais aproximados mil registros poderão ocorrer na capital.

Para prevenir a doença, o governo promoverá o rastreamento do câncer, por meio de mamografias em unidades móveis em Salvador e no interior. Durante todo o mês, o Cican fará 30 exames diários em mulheres de 50 a 69 anos, nos dias de semana.

Como o agendamento é apenas presencial, as mulheres interessadas em passar pela mamografia gratuita deverão ir à sede do Cican, na avenida Vasco da Gama, próximo ao Hospital Geral do Estado, com RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

Objetivo

De acordo com o secretário Fábio Vilas-Boas, o objetivo da Sesab é superar a meta das 20 mil mamografias realizadas na campanha de 2015: "Foi recorde mundial. Agora, queremos superar nosso próprio recorde".

Segundo ele, a campanha deste ano está sendo levada a dez cidades do interior, além de disponibilizar quatro unidades móveis na capital para mamografias. "Essa é uma preocupação do governador Rui Costa, que perdeu tanto o pai quanto a mãe para o câncer", contou.

A secretária Olívia Santana afirma que a SPM é fundamental na mobilização. Segundo ela, 862 mulheres são vítimas recentes do câncer de mama na Bahia.

"Por isso é tão importante o diagnóstico precoce. Para nós, esta campanha é estratégica porque trata da vida das mulheres", afirma Olívia. "Nesse sentido, a SPM se empenha em difundir informações sobre os lugares onde podem ser feitos os exames de mamografia", completa ela.

