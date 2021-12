Governo investe R$ 1,2 mi em encostas no Alto da Terezinha

Foi assinada na manhã desta quarta-feira, 12, a ordem de serviço para as obras de contenção de encostas em 14 pontos diferentes no bairro de Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Uma das áreas a ser atendida é a rua Ana Lúcia, onde os moradores vivem em área de risco.

A autorização, que prevê investimento de R$ 1,2 milhão, foi assinada pelo governador Rui Costa, que esteve na localidade junto com deputados e secretários.

Durante a cerimônia, Rui contou aos moradores presentes que sabe o que é viver à beira em área de risco. Além disso, ele disse que perdeu amigos e vizinhos devido às chuvas. O governador nasceu no bairro da Liberdade e, em abril deste ano, visitou o local devido aos estragos provocados pelo mau tempo em Salvador.

"Eu sei o que é o medo que os moradores de áreas como essa sentem, e também sei o que significa uma noite de sono tranquila, sabendo que sua família está segura", disse ele, acrescentando que "no Alto da Terezinha, algumas casas estão em cima de um canal e já solicitamos à Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) um projeto de macrodrenagem, que está 60% concluído".

