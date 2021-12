Governo homologa licitação dos corredores transversais

Foi homologado nesta quarta-feira, 12, o resultado da licitação para a implantação dos Corredores Transversais que vão alimentar o metrô de Salvador.

A ação foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e publicada no Diário Oficial do Estado.

O vencedor da licitação para o Corredor Transversal I foi o consórcio Transoceânico Salvador, composto pelas empresas Queiroz Galvão, TTC Engenharia, AXXO e Constran, e que fez a proposta de menor preço, no valor de R$ 647 milhões.

Com isto, o consórcio ficará responsável pela integração entre as avenidas Pinto de Aguiar e Gal Costa e a extensão aos bairros da Capelinha e Pirajá para desembocar no Lobato, na avenida Suburbana. Ao longo de 12 km serão contruídas três vias por sentido, viadutos, túneis, paisagismo e iluminação pública.

Já a licitação para o Corredor Transversal II - que compreende o bairro de Águas Claras, na BR-324, segue pela futura avenida 29 de Março, passa pelo Bairro da Paz, avenida Luís Viana (Paralela) e chega até a orla pela avenida Orlando Gomes - foi vencida pela construtora OAS, com a proposta de R$ 581 milhões.

adblock ativo