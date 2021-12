Governo garante R$ 1 milhão para réveillon na Barra

A Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur) confirmou, em nota encaminhada à imprensa, nesta quarta-feira, 12, o valor de R$ 1 milhão para a queima de fogos do réveillon de Salvador, entre estrutura e fogos.

Segundo o Secretário de Turismo, Domingos Leonelli, o valor repassado pelo estado para os festejos de fim de ano da capital baiana é superior ao do ano passado. Ainda segundo a nota, o secretário afirmou ter conversado com governador Jaques Wagner. "Ele disse que a capital não poderia ficar sem a festa da virada e ele prontamente determinou que os recursos fossem repassados para garantir o evento".

Mobilização - A mobilização da administração estadual se iniciou depois da revelação, na sexta-feira, 30, de que a Prefeitura de Salvador, endividada, não teria dinheiro para bancar a festa de fim de ano da capital baiana. Com orçamento anual em torno de R$ 1,5 milhão, o Réveillon de Salvador é marcado por shows musicais e por queimas de fogos na Barra, na Boa Viagem, no Jardim de Alah e em algumas ilhas.

