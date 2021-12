Governo federal reconhece situação de emergência em Salvador

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração Nacional (MI) reconheceu nesta quinta-feira, 30, a situação de emergência em cinco bairros de Salvador, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. A medida vale para as regiões do Subúrbio, Cajazeiras, Liberdade, Cabula e Pau da Lima.

O Ministério reconheceu a situação de emergência nessas localidades por conta dos deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis após a chuva que atinge a capital baiana. Quinze pessoas morreram em decorrência do mau tempo em Salvador, o que levou o prefeito ACM Neto a assinar decreto atestando emergência em áreas consideradas de risco.

Na última terça, 28, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, chegou a sobrevoar as regiões afetadas pela chuva. Na ocasião, ele reforçou apoio do governo federal ofertado pela presidente Dilma Rousseff.

Com o reconhecimento da situação de emergência, o município pode solicitar ajuda para ações de socorro e assistência as vítimas, além de restabelecimento de serviços essenciais.

Interior

Além do reconhecimento de situação de emergência para os bairros da capital baiana, o Ministério fez o mesmo com três municípios baianos: Coribe, Palmas de Monte Alto e Serra do Ramalho, além de uma cidade do Espírito Santo, seis de Minas Gerais e 56 de Pernambuco.

adblock ativo