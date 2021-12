Governo estuda implantar estações do metrô no Campo Grande e Barra

O governador do estado, Rui Costa, divulgou em seu perfil nas redes sociais, por meio de de um 'Live', a possibilidade de implantação de duas novas estações de metrô: Campo Grande e Barra.

Durante o 'Papo Correria', Rui respondeu a pergunta de um internauta dizendo que já encomendou os estudos para avaliação de viabilidade territorial, técnica e econômica das novas estações.

Ainda de acordo com o governador, as duas novas estações do metrô na região da BrasilGás e a nova rodoviária, na região de Águas Claras, terão as obras iniciadas no segundo semestre deste ano, totalizando mais 5 km de metrô da Linha 2.

