Governo entrega obras de contenção de encostas no Retiro

As obras de contenção de um morro situado na rua São Miguel, no Retiro, foram entregues pelo governador Rui Costa aos moradores na manhã desta terça-feira, 14. A intervenção integra a 2ª etapa do Programa de Contenção de Encostas, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Na ocasião, foi assinada a ordem de serviço para início de obras de contenção na 3ª Travessa do Progresso, na Liberdade/Curuzu, e na Vila Paulista, no Pero Vaz. As três intervenções somam cerca de R$ 900 mil em investimentos.

Nesta quarta, 15, será autorizado o início de serviços que vão contemplar outras localidades da Liberdade, Itacaranha e Ilha Amarela. Estas obras somam um investimento de cerca de R$ 3,5 milhões.

Segundo Rui Costa, a intenção é que, até o fim do ano, 98 locais com alto risco de deslizamento de terra e desabamentos sejam requalificados. "Algumas obras estão em andamento, outras serão iniciadas em breve. Toda a 2ª etapa de obras de contenção terá investimento de R$ 156 milhões, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal", explicou.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins, intervenções têm caráter preventivo: "Queremos evitar transtornos como os que ocorreram neste ano. Além de oferecer qualidade de vida aos que moram nesses lugares".

Moradora da rua São Miguel há sete anos, a diarista Valmira Santana, 51, conta que, em épocas de chuva, dormia na casa da nora com medo de que, na dela, acontecesse uma tragédia. "Não conseguíamos dormir, eram muitas casas juntas. A qualquer momento, o terreno podia desabar", afirmou.

Ainda segundo o governador, as obras de contenção têm alto grau de complexidade, pois os imóveis obstruem os canais por onde correm água da chuva e esgoto na maioria dos lugares. Por isso, há famílias que terão de sair dos locais contemplados pelas intervenções do programa.

Segundo ele, algumas poderão retornar ao final das obras. Outras deverão ser remanejadas para um conjunto habitacional que será construído pelo governo do estado nas proximidades da estação de metrô do Retiro.

"Esses terrenos são de propriedade do estado. Lá, vamos construir habitações do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, para abrigar aqueles que não puderão retornar aos antigos bairros", afirmou.

Outras áreas

Segundo Rui Costa, áreas contempladas pelo programa da Conder foram mapeadas pelo Plano Diretor de Encostas. Entretanto, as localidades do Barro Branco (San Martin) e Marotinho (Bom Juá) - onde 15 pessoas morreram após deslizamentos no final de abril passado - não foram incluídas.

No Barro Branco, três meses após a tragédia que matou 11 pessoas, moradores reclamam ações efetivas. Até agora, dizem, só retiraram os escombros dos imóveis destruídos. Um prédio, situado no alto da encosta, também foi demolido devido ao risco de desabamento.

"Não foi feito nada de concreto. Quando chove, o barro desce a encosta e invade as casas", contou a auxiliar de cozinha Luciana Santos.

Nessas áreas, o governador afirma que serão investidos cerca de R$ 500 milhões, solicitados pelo estado e a prefeitura, em junho, ao Ministério da Integração Nacional - R$ 200 milhões para obras nas áreas do deslizamento e R$ 300 milhões para prevenção.

"Estamos fazendo os últimos ajustes técnicos. A expectativa é que as obras sejam iniciadas o mais breve possível", explicou.

